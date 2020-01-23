В 2020 году рынок автомобилей в Евросоюзе ждет первое сокращение за семь лет

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в наступившем году упадут на 2%. Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).

"В то время, когда наша индустрия масштабно наращивает инвестиции в экологически чистые автомобили, автомобильный рынок в целом должен сократиться, причем не только в ЕС, но и во всем мире", – сказал президент ACEA, генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Мэнли.

Это будет первый спад европейских автомобильных продаж за последние семь лет. Его причину эксперты видят в ужесточении требований в ЕС к уровню вредных выбросов и готовящемся переходе к экологически чистому автомобильному транспорту. В 2019 году европейский автомобильный рынок вырос на 1,2%, было продано 15,3 млн автомобилей. Рост происходил шестой год подряд. При этом в декабре продажи вообще взлетели: рост составил 21,7%.

Что касается пяти основных авторынков ЕС, то в Германии был зафиксирован самый большой рост в прошлом году – 5%, затем следуют Франция (1,9%) и Италия (0,3%). Но спрос упал в Испании (на 4,8%) и Великобритании (2,4%).

Регистрации новых легковых автомобилей в Евросоюзе

Пресс-конференция Майкла Мэнли, президента ACEA и исполнительного директора Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Эрика-Марка Уитема, генерального директора ACEA

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