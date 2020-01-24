Из-за протестов в Париже закрыли Эйфелеву башню

Мир
Площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно

Из-за забастовки обслуживающего персонала в Париже закрылась для посещения главная достопримечательность столицы Франции  – Эйфелева башня. Об этом сообщает Le Figaro. 

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта",  – говорится в сообщении на официальной странице башни в Twitter.

Там же уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

В компании, которая обслуживает Эйфелеву башню, сообщили, что участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

С начала протестов против пенсионной реформы во Франции в декабре, Эйфелеву башню закрывают уже третий раз.

Как ранее сообщал Фокус: