$1 млрд. на борьбу с национализмом. Сорос рассказал, как будет бороться с Трампом и Си Цзиньпином
Финансист и филантроп Джордж Сорос пообещал выделить 1 млрд долларов на поддержку глобальной сети высшего образования, чтобы обучать студентов гражданской активности и противостоять возрождающемуся национализму в мире. Об этом сообщает Financial Times.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос резко раскритиковал растущий популизм на международном уровне, и привел в пример президента США Дональда Трампа, главу Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди и Brexit.
"Я считают, что в долгосрочной перспективе наша главная надежда заключается в доступе к качественному образованию, в частности к образованию, которое укрепляет независимость личности, развивая критическое мышление и делая упор на академическую свободу", – заявил Сорос.
В своей речи Сорос выделил президента Дональда Трампа в качестве яркого примера.
"Президент Трамп – мошенник и абсолютный нарцисс, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. Когда его мечта стать президентом стала реальность, его нарциссизм претерпел паталогические изменения", – говорит финансист.
Стоит подчеркнуть, что такая неприязнь Сороса к Трампу не безответна. Близкий к адвокату президента США Руди Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас ранее говорил, что Сорос стал для Трампа врагом и навязчивой идеей. Также Парнас подтвердил, что команда Трампа пыталась убрать "людей Сороса" из окружения Зеленского.
Также Сорос сообщил, что в Китае президент Цзиньпин разрушил тщательно разработанную систему коллективного руководства страной, как только накопил достаточно сил. В то же время, премьер-министр Моди создал индуистское националистическое государство в Индии, добавил Сорос.
Не оставил без своего внимания Сорос и Европу:
"Борьба за предотвращение Brexit – вредного как для Великобритании, так и для ЕС, завершилась сокрушительным поражением".
По словам финансиста, "после кризиса 2008 года ситуация повернулась против открытых обществ, что стало провалом для международного сотрудничества. Это в свою очередь, привело к росту национализма, великого врага открытого общества".
Он сказал, что некоторые признаки поворота в прошлом году в направлении расширения международного сотрудничества были "разрушены, так как сильнейшие державы – США, Китай и Россия, остались в руках потенциальных или настоящих диктаторов, и ряды авторитарных правителей продолжают расти".
Организация Сороса Фонды "Открытое Общество" теперь займется развитием партнерских отношений между ведущими университетами, аналитическими центрами и культурными учреждениями на западе, а также в более отдаленных, бедных и нестабильных регионах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Также Сорос предположил, что между Трампом и Facebook действует "неформальная взаимопомощь или соглашение". По мнению финансиста, Facebook сотрудничает с Белым домом, чтобы переизбрать Трампа, а Трамп защищает Facebook.
- После избрания Дональда Трампа на пост президента США, Джордж Сорос заявил, что демократия в мире переживает кризис, а Трамп является потенциальным диктатором.
- Сорос также сказал, что что Европейский союз может повторить судьбу Советского Союза в 1991 году.