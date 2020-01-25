Качиньский: Россия должна выплатить Польше репарации за Вторую мировую войну

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия обязана выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Россия должна выплатить репарации точно так же, как и Германия.

"В Берлине существует демократически избранное правительство, где действуют закон и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение когда-либо увидит Москву лицом к лицу со своими обязанностями. Единственное, что точно, – это то, что у наших претензий нет срока годности!", – заявил Качиньский.

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По его словам, президент России Владимир Путин хочет переписать историю.

"Но мир знает правду: именно сталинский Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года. Именно советские солдаты и палачи НКВД убили сотни тысяч польских офицеров в Катыни и в других местах в 1940 году. Польша как жертва, россияне как преступник – Путину не нравится эта роль. Вот почему он хочет переписать историю", – говорит Качиньский.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Польши Анджей Дуда принял решение отказаться от участия в World Holocaust Forum в Израиле из-за приезда туда президента РФ Владимира Путина.