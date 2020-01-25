Ротшильды подали к Вене иск на €110 млн из-за отнятого нацистами имущества

Американский инвестор Джеффри Хоге, представитель австрийской ветви семьи Ротшильдов, подал в суд на власти Вены из-за имущества, конфискованного нацистами во время Второй мировой войны. Он требует вернуть семейству здания стоимостью около 110 млн евро. Об этом пишет The Financial Times.

В 1905 году его прадед барон Альберт фон Роншильд основал фонд, которому принадлежали несколько зданий, включая дворец в стиле барокко, отданный под одну из первых в мире психиатрических лечебниц.

После Аншлюса Австрии в 1938 году нацисты конфисковали все имущество семейства в стране. В 1956 году фонд восстановили, однако, как утверждает Хоге, власти не сообщили об этом Ротшильдам, решив, что с ними будет сложно связаться.

Поводом для иска стала продажа недвижимости, принадлежавшей фонду. По мнению наследника Ротшильдов, здания продавались по заниженной цене и власти Вены "по сути хитростью сделали то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы". Хоге оценил имущество фонда в 110 млн евро.

Хоге уверяет, что в случае победы в суде, он передаст имущество "народу Австрии". Однако адвокаты властей Вены считают, что иск будет отклонен.

Financial Times отмечает, что поданный Ротшильдами иск — одно из крупнейших требований о реституции, когда-либо поданных потомками жертв нацизма.

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