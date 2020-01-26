Вспышка коронавируса в Китае: США и Япония эвакуируют своих граждан из Уханя

США и Япония объявили об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром вспышки нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Так, в Госдепе США заявили, весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, и также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Некоторые граждане смогут сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

В Министерство иностранных дел Японии сообщили, что договариваются с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.

Кроме этого, китайские врачи назвали основные симптомы пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без характерных симптомов, как кашель и лихорадка, но некоторые инфицированные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, чувство стеснения в груди и общую слабость.

Как ранее сообщал Фокус: