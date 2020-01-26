Вспышка коронавируса в Китае: США и Япония эвакуируют своих граждан из Уханя
США и Япония объявили об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром вспышки нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Так, в Госдепе США заявили, весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, и также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Некоторые граждане смогут сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.
В Министерство иностранных дел Японии сообщили, что договариваются с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.
Кроме этого, китайские врачи назвали основные симптомы пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без характерных симптомов, как кашель и лихорадка, но некоторые инфицированные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, чувство стеснения в груди и общую слабость.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
- 26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.