Вместе с Кобе Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь

Дочь Кобе Брайанта, 13-летняя Джианна-Мария, погибла вместе со своим отцом в катастрофе вертолета поблизости Калабасаса, штат Калифорния. Об этом сообщило TMZ.

Они летели в Лос-Анджелес на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Также в вертолете находилась еще одна девочка, выступавшая в одной команде с дочерью Брайанта, а также ее отец. При этом официально подтверждено, что жены Коби и других его детей на борту не было.

Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку. У дочери Брайанта уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA.

Кобе Брайант с дочерью Джианной-Марией Оноре

Напомним, легендарный американский баскетболист НБА Кобе Брайант погиб в воскресение, 26 января, в результате крушения вертолета.

Трагедия произошла в городе Калабасас, штат Калифорния, США. На борту воздушного судна было еще четыре человека, никто не выжил.

Сообщается, что вертолет Sikorsky S-76 врезался в склон холма, загорелся, а потом упал. Причины аварии станут известны после расследования.

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