Верховный суд США одобрил новые правила выдачи "грин-карт"

Верховный Суд США дал согласие на инициативу администрации президента Дональда Трампа по введению более жестких правил для мигрантов, утвердив новые правила выдачи "грин-карт".

Об этом сообщает DW.

Нововведения заключаются в том, что мигрантам, которые в будущем могут потребовать государственной помощи, будет отказано в предоставлении вида на жительство.

Судьи удовлетворили ходатайство администрации президента США об отмене решения суда низшей инстанции, который ранее заблокировал эту инициативу Трампа.

Противники нововведения называют новую норму выдачи "грин-карты" "тестом на состоятельность", который увеличит диспропорцию между мигрантами из разных стран.

Отмечается, что иски против новых миграционных правил подали администрации штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Вермонт и несколько некоммерческих организаций. Один из судей в Нью-Йорке назвал инициативу Трампа такой, что "противоречит американской мечты" и "политикой изгнания, которая ищет оправдания".

Сторонники же новой нормы утверждают, что она не противоречит американским ценностям.

"Мы хотим видеть, что люди, которые приезжают в эту страну, являются самодостаточными. Это основной принцип американской мечты", – заявил исполняющий обязанности директора службы гражданства и иммиграции Кен Кучинелли.

Отныне администрация Трампа может применять эту норму по всей стране, за исключением штата Иллинойс, где нижестоящий суд заблокировал ее действие. Новые правила будут распространяться не только на нелегальных мигрантов, а и на тех, кто хочет въехать в США законно и законно там остаться. Ведь они, вероятно, могут потребовать социальной помощи.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс отменить "грин-карты".