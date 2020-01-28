Каждый дом – карантинная зона. Китайцы начали баррикадироваться в городах и селах
В Китае жители небольших деревень и городов начали самостоятельно блокировать въезды в населенные пункты, опасаясь заразиться коронавирусом от приезжих. Об этом сообщает Reuters.
Так, в северо-восточном районе Пекина Шуньи жители установили негласное правило: "Если вы находитесь здесь, не уходите. Если вы ушли, не возвращайтесь". Въезд в населенный пункт перевязан красной лентой, а местные жители в масках и оранжевых жилетах дежурят, чтобы не пропускать непрошенных гостей в общину.
Еще на прошлой неделе в Китае системы оповещения начали транслировать сообщения с просьбами не принимать гостей, а приехавших из Ухани – зарегистрироваться в органах местного самоуправления.
Заблокированный въезд в одно из сел в Китае. Фото: Peng Peng/Al Jazeera
"Мы выращиваем собственный лук-порей, у нас много замороженной свинины, а также риса и масла. Нам не нужно выходить на улицу. Каждый дом – это отдельная карантинная зона", – рассказал сельский житель Лу Вейан.
Его деревня расположена в сотнях километров от эпицентра вируса в Ухани. На данный момент по всему Китаю все больше общин пытаются изолироваться от внешнего мира из-за паники, связанной с коронавирусом.
В социальных сетях появляются фотографии и видео из разных уголков Китая, где местные жители самостоятельно закрывают свои населенные пункты.
Некоторые деревни блокируют дороги с помощью автомобилей, другие строят временные баррикады из шлакоблоков и каменей.
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