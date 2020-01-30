Бегство от коронавируса: американцы, которых эвакуировали из Уханя, пробудут три дня на карантине
195 граждан США вывезли из китайского города Ухань, эпицентра вспышки болезни. Для эвакуации правительство зафрахтовало самолет, который накануне приземлился на военной базе в Калифорнии. Об этом пишет Business Insider.
Людей проверили четыре раза: дважды при посадке на борт, и дважды во время остановки на дозаправку в Анкоридже на Аляске. В аэропорту военной базы March Air из встречал целый отряд врачей в костюмах химзащиты.
Посадка в аэропорту Анкориджа
Посадка на аэродроме военной базы
Дипломаты и гражданские из США, прибывшие из Уханя, пробудут три дня на добровольном карантине на территории военной базы.
Снимки, которые пассажиры сделали на борту самолета/Фото: ChinaMidnight
Украинский авиаперевозчик МАУ уже сообщил, что вывезет украинских туристов из города Санья.
В Министерстве здравоохранения заверили, что в Украине проблем с китайским коронавирусом нет, но в случае выявления заболевания медицинские учреждения готовы к борьбе с ним. А прибывших из Китая украинцев никто на карантин отправлять не будет, и не будет обследовать дополнительно. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль. Им будут измерять температуру и у тех, у кого она будет повышенной, могут госпитализировать, чтобы предотвращать возможное распространение вируса.
Как ранее писал Фокус:
- В Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения. Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post. Отмечается, что был диагностирован первый случай заражения в Тибете. Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не было больных.
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.