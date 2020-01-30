Бегство от коронавируса: американцы, которых эвакуировали из Уханя, пробудут три дня на карантине

2020-01-30 09:22:47

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Украина, Япония и Южная Корея в числе прочих также запланировали эвакуацию своих граждан

195 граждан США вывезли из китайского города Ухань, эпицентра вспышки болезни. Для эвакуации правительство зафрахтовало самолет, который накануне приземлился на военной базе в Калифорнии. Об этом пишет Business Insider.

Людей проверили четыре раза: дважды при посадке на борт, и дважды во время остановки на дозаправку в Анкоридже на Аляске. В аэропорту военной базы March Air из встречал целый отряд врачей в костюмах химзащиты.

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Посадка в аэропорту Анкориджа

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Посадка на аэродроме военной базы

Дипломаты и гражданские из США, прибывшие из Уханя, пробудут три дня на добровольном карантине на территории военной базы.

эвакуация граждан сша из уханя, коронавирус

эвакуация граждан сша из уханя, коронавирус

эвакуация граждан сша из уханя, коронавирус

Снимки, которые пассажиры сделали на борту самолета/Фото: ChinaMidnight

Украинский авиаперевозчик МАУ уже сообщил, что вывезет украинских туристов из города Санья.

В Министерстве здравоохранения заверили, что в Украине проблем с китайским коронавирусом нет, но в случае выявления заболевания медицинские учреждения готовы к борьбе с ним. А прибывших из Китая украинцев никто на карантин отправлять не будет,  и не будет обследовать дополнительно. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль. Им будут измерять температуру и у тех, у кого она будет повышенной, могут госпитализировать, чтобы предотвращать возможное распространение вируса.

Как ранее писал Фокус:

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