Бегство от коронавируса: американцы, которых эвакуировали из Уханя, пробудут три дня на карантине
2020-01-30 09:22:47
Украина, Япония и Южная Корея в числе прочих также запланировали эвакуацию своих граждан
195 граждан США вывезли из китайского города Ухань, эпицентра вспышки болезни. Для эвакуации правительство зафрахтовало самолет, который накануне приземлился на военной базе в Калифорнии. Об этом пишет Business Insider.
Людей проверили четыре раза: дважды при посадке на борт, и дважды во время остановки на дозаправку в Анкоридже на Аляске. В аэропорту военной базы March Air из встречал целый отряд врачей в костюмах химзащиты.
Посадка в аэропорту Анкориджа
Посадка на аэродроме военной базы
Дипломаты и гражданские из США, прибывшие из Уханя, пробудут три дня на добровольном карантине на территории военной базы.
Снимки, которые пассажиры сделали на борту самолета/Фото: ChinaMidnight
Украинский авиаперевозчик МАУ уже сообщил, что вывезет украинских туристов из города Санья.
В Министерстве здравоохранения заверили, что в Украине проблем с китайским коронавирусом нет, но в случае выявления заболевания медицинские учреждения готовы к борьбе с ним. А прибывших из Китая украинцев никто на карантин отправлять не будет, и не будет обследовать дополнительно. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль. Им будут измерять температуру и у тех, у кого она будет повышенной, могут госпитализировать, чтобы предотвращать возможное распространение вируса.
Как ранее писал Фокус:
- В Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения. Об этом 30 января сообщила газета South China Morning Post. Отмечается, что был диагностирован первый случай заражения в Тибете. Таким образом коронавирус охватил все регионы Китая, так как в Тибете ранее не было больных.
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.