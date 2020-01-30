Крушение самолета ВВС США в Афганистане: в Иране пишут, что на борту мог быть "убийца" Сулеймани

Во время крушения военного самолета США в Афганистане мог погибнуть офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который якобы сыграл ключевую роль в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает государственное иранское информагентство Mehr со ссылкой на российские источники.

Речь идет об Veterans Today, которое позиционирует себя как независимый альтернативный журнал для подпольных служб, ориентированных на внешнюю политику США. В тоже время американские СМИ называют его прокремлевским изданием, которое распространяет теории заговора.

Издание, ссылаясь на источники в российской разведке, первым сообщило, что на борту сбитого самолета был агент ЦРУ.

По данным источников, Д'Андреа руководил разведывательными операциями США против Ирака, Ирана и Афганистана, а также мог сыграть ключевую роль в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

После 11 сентября Д'Андреа стал руководителем Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ. Он также был причастен к операциям по ликвидации лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и члена "Хезболлы" Имада Мугния в Сирии.

После крушения самолета, талибы взяли на себя ответственность за произошедшее. В Пентагоне подтвердили, что Bombardier E-11A разбился в центральном Афганистане, территории удерживаемой талибами. Но американская сторона утверждает, что "не было никаких признаков того, что крушение произошло в результате вражеского огня".

В свою очередь, талибы не предоставили никаких доказательств обратного.

Также в официальных заявлениях США не говорится, кто погиб в результате крушения самолета.

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