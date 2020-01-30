В Москве из-за угрозы теракта на борту экстренно сел самолет
В московском аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский самолет AirBus A-321 из-за угроз одной из пассажирок взорвать себя. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
Самолет совершал рейс из Симферополя в Москву.
"Сейчас лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров", – говорится в сообщении.
Предварительно сообщается, что экипаж доложил наземным службам, что одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба.
"Пока никаких требований она не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место", – говорится в сообщении.
Через некоторое время Telegram-канала Baz сообщил, что полиция задержала угрожавшую взорвать самолет женщину и доставила ее в линейный отдел внутренних дел.
По информации Telegram-канал Mash, личность женщины уже установлена – это 35-летняя Антонина Полодиянцева.
"Дама увлекалась психотерапией и личностным ростом, а сегодня вот решила угрожать взрывом самолета", – пишет Telegram-канал.
Сейчас люди выходят из самолета. На борту находилось 193 пассажира (из них – двое младенцев) и 8 человек экипажа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
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