Чтобы не было злоупотреблений – Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как торговую марку

Климатическая активистка – 16-летняя Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве торговых марок своего имени и названия движения Fridays For Future, которое она основала в 2018 году. Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, этот шаг позволит вести судебные иски против лиц и компаний, пытающихся использовать ее имя или название движение, но которые не соответствуют ее ценностям.

"Уверяю вас, я и другие школьники-активисты абсолютно не заинтересованы в товарных знаках. Но, к сожалению, это нужно сделать" – написала она.

Также она подала заявку на товарный знак "Skolstrejk for klimatet" ("Забастовка школьников за климат") – формулировку на плакате, который она держала в 2018 году во время протеста у здания парламента Швеции.

Тунберг сообщила и о том, что вместе со своей семьей она создает фонд. Он уже зарегистрирован, но еще не запущен. Это строго некоммерческая организация, у нее нет никаких интересов в благотворительности. Фонд нужен для того, чтобы прозрачно обращаться с деньгами (лицензионные платежи, пожертвования, денежные призы). Целью фонда будет содействие экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью людей.

Как ранее сообщал Фокус: