Чтобы не было злоупотреблений – Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как торговую марку
Климатическая активистка – 16-летняя Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве торговых марок своего имени и названия движения Fridays For Future, которое она основала в 2018 году. Об этом она написала в Instagram.
По ее словам, этот шаг позволит вести судебные иски против лиц и компаний, пытающихся использовать ее имя или название движение, но которые не соответствуют ее ценностям.
"Уверяю вас, я и другие школьники-активисты абсолютно не заинтересованы в товарных знаках. Но, к сожалению, это нужно сделать" – написала она.
Также она подала заявку на товарный знак "Skolstrejk for klimatet" ("Забастовка школьников за климат") – формулировку на плакате, который она держала в 2018 году во время протеста у здания парламента Швеции.
Тунберг сообщила и о том, что вместе со своей семьей она создает фонд. Он уже зарегистрирован, но еще не запущен. Это строго некоммерческая организация, у нее нет никаких интересов в благотворительности. Фонд нужен для того, чтобы прозрачно обращаться с деньгами (лицензионные платежи, пожертвования, денежные призы). Целью фонда будет содействие экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью людей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Выступая на рабочей панели в Давосе, Грета Тунберг сказала, что люди теперь "в целом осознают" риски изменения климата и глобального потепления", в то же время добавив: "С другой стороны, почти ничего не было сделано".
- Стриминговая платформа Hulu собирается выпустить документальный фильм о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии Time. Планируется, что лента "Грета" выйдет в 2020 году.
- Грета Тунберг опубликовала фотографию из поезда в ФРГ, на котором она возвращалась в Швецию с климатического саммита в Мадриде. По легенде, поезд Тунберг из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать на полу двумя другими поездами. Немецкая ж/д компания Deutsche Bahn поблагодарила Тунберг за поддержку в борьбе с климатическими изменениями и попросила экоактивистку рассказать, "как компетентно и дружелюбно" их персонал обслуживал ее на месте в первом классе.