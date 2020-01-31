В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша. Пока известно об одном погибшем

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" обрушилась кровля. Об этом сообщило местное издание "Фонтанка".

"Петербургский" – один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Он был построен к Олимпийским играм 1980 года. На его месте возведут арену к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Разбирать крышу комплекса начали сегодня, 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Рабочие разрезали ванты, которые держат крышу. Инструкция предусматривает обязательное нахождение всех работников в люльке, которую держит подъемный кран. По непонятной причине один рабочий оказался на кровле вне люльки. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Рабочий не успел добежать до люльки.

Его останки уже нашли среди обломков. По данным МЧС, под завалами могут находиться рабочие.

По факту обрушения крыши проводится доследственная проверка. Скорее всего, уголовное дело возбудят по статье УК "Нарушение правил безопасности при строительных и иных работах, повлекшее смерть человека".

Как ранее сообщал Фокус: