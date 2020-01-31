Европарламент высказался за введение единого разъема для зарядки гаджетов

Еврокомиссия разработает закон, обязывающий производителей мобильных устройств, продающихся в ЕС, прийти к общему стандарту для устройств зарядки гаджетов. Об этом сообщило Reuters. Ее обязали сделать это члены Европарламента, которые почти единогласно (582 голоса против 40) приняли резолюцию, в которой говорится, что Еврокомиссия должна разработать новые правила к июлю 2020 года.

В настоящее время индустрия преимущественно использует три типа разъемов: microUSB, более современный USB-C и Lightning, используемый в устройствах Apple. В последних моделях планшетов Apple iPad Pro использован USB-C, однако в телефонах и планшетах младших ценовых категорий продолжают использовать Lightning.

Еврочиновники утверждают, что единый стандарт нужен для сокращения электронных отходов, объемы которых уже в 2016 году составили 16,6 кг на одного жителя страны – члена ЕС.

Напомним, что Евросоюз предпринял первую попытку унификации зарядок в 2009 году, когда на рынке существовало не менее 30 стандартов. Тогда Apple вместе с Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителям использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Формулировка этого документа позволила Apple ограничиться выпуском переходника с Lightning на microUSB. Apple настаивает, что стандартизация помешает внедрению новых функций и приведет к увеличению отходов за счет старых, несовместимых аксессуаров.

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