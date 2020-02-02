В Китае люди в халатах и с оружием в руках патрулируют улицы

В одном из городов Китая, где бушует коронавирус, улицы патрулируют вооруженные люди. Соответствующее видео было размещено на YouTube-канале Vaultteam6.

На записи видно, как несколько людей в больничных халатах и белых масках патрулируют пустой переулок, в руках неизвестных – оружие. Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма.

На данный момент пока не известно, в каком именно городе было снято видео, а также другие подробности о происходящем. В сети предполагают, что видео было снято в Ухани, где ситуация со вспышкой вируса самая сложная.

В это же время, в округе Чжэндин на юге китайской провинции Хэбэй объявили денежное вознаграждение за информацию о нахождении в населенном пункте людей из Ухани, где бушует коронавирус. За информацию полагается 1 тыс. юаней (145 долларов), такое объявление было сделано в эфире местного правительственного телеканала.

Также жители небольших китайских деревень и городов, даже тех, что находятся далеко от вспышки вируса, самостоятельно блокируют въезды в населенные пункты, опасаясь заразиться коронавирусом от приезжих. Некоторые деревни блокируют дороги с помощью автомобилей, другие строят временные баррикады из шлакоблоков и каменей.

Как ранее сообщал Фокус: