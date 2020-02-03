Клуб из Канзаса впервые за 50 лет выиграл Super Bowl

Чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) США впервые с 1970 года стала команда "Канзас-Сити Чифс". Она со счетом 31:20 победила "Сан-Франциско 49". Финальная игра прошла в ночь со 2 на 3 февраля в Майами на стадионе Хард Рок-стэдиум в присутствии 62,5 тысяч зрителей.

"Канзас-Сити Чифс" вышел в финал впервые за 50 лет. На его счету до сегодняшнего дня была единственная победа в Super Bowl 1970 года, в то время как его соперники брали главный трофей пять раз, последний – в 1995 году.

Нынешний Super Bowl – 54-й по счету. Он традиционно собирает телевизионную аудиторию порядка 100 млн и занимает второе место в списке самых популярных ежегодных спортивных событий в мире после финала футбольной Лиги Чемпионов УЕФА.

В этом году показ 30-секундного рекламного ролика во время Super Bowl стоил $5,6 млн. Предложением воспользовались и кандидаты в президенты США: действующий глава государства Дональд Трамп и один из кандидатов от Демократической партии Майкл Блумберг.

Хедлайнерами традиционного шоу в перерыве матча были Дженнифер Лопес и Шакира.

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