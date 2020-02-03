Минус 8%: Торги на китайских биржах начались с рекордного обвала

Торги на фондовых биржах Китая сегодня, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников – последний раз торги проводились 23 января.

Индекс Shanghai Composite (Шанхайская фондовая биржа) в начале торгов потерял 8,73%. Индекс Shenzhen Component (Шэньчжэньская фондовая биржа) снизился на 9%. При этом индекс "островной" Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал значительно меньше – на 0,4%. Хотя нужно учитывать, что в Гонконге так долго не отмечают Новый год, и эта биржа потеряла 5,3% на прошлой неделе.

Обвал на фондовых рынках материкового Китая случился на фоне распространения в стране коронавируса. По последним данным, в Китае число заразившихся превысило 17 000 человек, из них более 360 человек погибли.

Падение котировок на биржах материкового Китая 3 февраля стало рекордным с 2015 года, пишет Bloomberg. "Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах", – заявил председатель пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй.

Власти Китая пытались предотвратить панические распродажи, прежде чем возобновить торги, вводя ликвидность на денежный рынок и призывая к спокойствию. Все без толку. Обеспокоенные растущим числом погибших от коронавируса и усилиями Китая по его сдерживанию (две трети экономики остаются закрытыми на этой неделе), инвесторы устремились к выходу.

"Вы не можете обвинять людей в том, что они "уходят" в наличные, когда чувствуют, что их здоровье находится в опасности", – сказал управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фанг Руи.

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