Юную экоактивистку Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Грета Тунберг второй год подряд номинирована на Нобелевскую премию мира. Ее выдвинули два шведский политика: Йенс Холм и Хокон Свеннелинг. Они заявили, что действия юной экоактивистки "открыли им глаза на климатический кризис". Об этом пишет Daily Mail.

В прошлом году Грету также выдвигали, но премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. За урегулирование пограничного конфликта с Эритреей. Во время церемонии вручения Ахмед заявил, что принимает эту награду от имени эфиопов и граждан Эритреи. Правда, когда Абий получал премию, отношения между Эфиопией и Эритреей снова ухудшились. Граница между двумя странами вновь была закрыта, а переговорный процесс забуксовал.

Йенс Холм и Хокон Свеннелинг принадлежат к партии левого толка. И они отметили, что Грета усердно работала, чтобы "заставить политиков открыть глаза на климатический кризис и сократить вредные выбросы", что уже является актом установления мира.

Напомним, шведская экоактивистка основала движение "пятницы для будущего", когда пропускала школу по пятницам и устраивала одиночные протесты.

Теперь ее поддерживают молодые люди по всему миру.

Фото: Instagram gretathunberg

Хоть Нобелевскую премию мира она не получила в 2019 году, но зато была названа "Человеком года" по версии журнала Time.

Как ранее писал Фокус:

Климатическая активистка – 16-летняя Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве торговых марок своего имени и названия движения Fridays For Future, которое она основала в 2018 году. По ее словам, этот шаг позволит вести судебные иски против лиц и компаний, пытающихся использовать ее имя или название движение, но которые не соответствуют ее ценностям.