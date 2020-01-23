Страсти вокруг Греты: министр финансов США посоветовал эко-активистке повысить уровень образования
2020-01-23 13:33:59
Стивен Мнучин считает, что вопросы защиты окружающей среды очень сложны
Министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя деятельность юной эко-активистки из Швеции Греты Тунберг, заявил, что она должна пройти курс экономики, прежде чем призывать к отказу от углеводородного топлива.
Об этом сообщает MarketWatch.
"После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это", – сказал Млечин, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв 17-летней Греты к отказу от углеводоров.
Как отмечает The Guardian, Мнучин также отметил, что вопросы защиты окружающей среды очень сложны и бывает нелегко найти правильные решения проблем.
"Вопросы, связанные с окружающей средой, сложны", – сказал министр финансов США.
"Когда мне было можно самостоятельно водить (до начала работы министром), у меня был (автомобиль) Tesla. Я водил в Калифорнии, и мне это нравилось. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей...", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Выступая на рабочей панели в Давосе, Грета Тунберг сказала, что люди теперь "в целом осознают" риски изменения климата и глобального потепления", в то же время добавив: "С другой стороны, почти ничего не было сделано".
- Стриминговая платформа Hulu собирается выпустить документальный фильм о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии Time. Планируется, что лента "Грета" выйдет в 2020 году.
- Грета Тунберг опубликовала фотографию из поезда в ФРГ, на котором она возвращалась в Швецию с климатического саммита в Мадриде. По легенде, поезд Тунберг из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать на полу двумя другими поездами. Немецкая ж/д компания Deutsche Bahn поблагодарила Тунберг за поддержку в борьбе с климатическими изменениями и попросила экоактивистку рассказать, "как компетентно и дружелюбно" их персонал обслуживал ее на месте в первом классе.