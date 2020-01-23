Страсти вокруг Греты: министр финансов США посоветовал эко-активистке повысить уровень образования

Стивен Мнучин считает, что вопросы защиты окружающей среды очень сложны

Министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя деятельность юной эко-активистки из Швеции Греты Тунберг, заявил, что она должна пройти курс экономики, прежде чем призывать к отказу от углеводородного топлива.

Об этом сообщает MarketWatch.

"После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это", – сказал Млечин, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв 17-летней Греты к отказу от углеводоров.

Как отмечает The Guardian, Мнучин также отметил, что вопросы защиты окружающей среды очень сложны и бывает нелегко найти правильные решения проблем.

"Вопросы, связанные с окружающей средой, сложны", – сказал министр финансов США.

"Когда мне было можно самостоятельно водить (до начала работы министром), у меня был (автомобиль) Tesla. Я водил в Калифорнии, и мне это нравилось. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей...", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Выступая на рабочей панели в Давосе, Грета Тунберг сказала, что люди теперь "в целом осознают" риски изменения климата и глобального потепления", в то же время добавив: "С другой стороны, почти ничего не было сделано".

Стриминговая платформа Hulu собирается выпустить документальный фильм о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии Time. Планируется, что лента "Грета" выйдет в 2020 году.