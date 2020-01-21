Трамп в Давосе: Климатические "пророки гибели" хотят контролировать каждый аспект нашей жизни

Президент США заявил, что Америка будет защищать свою экономику

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе осудил активистов, выступающих за борьбу с изменениями климата, назвав их климатическими "пророками гибели". Об этом сообщает ВВС.

В своем выступлении президент США призвал всех отказаться от "предсказаний апокалипсиса" и заявил, что Америка будет защищать свою экономику.

Говоря о климатических активистах, он сказал: "Эти паникеры всегда требуют одного и того же – абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни".

При этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты присоединяться к Международной экологической инициативе "Триллион деревьев".

"И в этом ключе мы используем наше лидерство для восстановления, выращивания и лучшего управления нашими деревьями и лесами в целом. Это не время для пессимизма. Настало время оптимизма", – сказал президент США.

Трамп не стал напрямую обращаться к 17-летней шведской активистке по климату Грете Тунберг, которая была в аудитории на протяжении всей его речи.

Грета Тунберг, возглавляющая глобальное движение школьных забастовок, призывающих к срочным действиям в области охраны окружающей среды, ранее открыла в Давосе сессию под названием: "Предотвращение климатического апокалипсиса".

Выступая на рабочей панели, она сказала, что люди теперь "в целом осознают» риски изменения климата и глобального потепления", в то же время добавив: "С другой стороны, почти ничего не было сделано".

После речи Трампа Грета Тунберг не стала разговаривать с журналистами, покинув аудиторию.

Нобелевский лауреат, экономист Джозеф Стиглиц раскритиковал речь Трампа, заявив, что это было "поразительно" и сделано так, что "как будто то бы все, что мы видим своими глазами, не происходит".

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году Трамп не поехал в Давос из-за шатдауна.

После того, как Time назвал Грету "Человеком года", Дональд Трамп написал в Twitter о том, что у 16-летней активистки "проблемы с управлением гневом", и ей следует сходить на "старый добрый фильм с другом". После этого поста, Грета изменила свою биографию в соцсети, написав о том, что он "подросток, работающий над проблемой управления гневом. В настоящее время отдыхает и смотрит старый добрый фильм с другом".