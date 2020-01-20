Ухудшение экологии подорвет отрасли, генерирующие половину мирового ВВП, – ВЭФ в Давосе

Проведен анализ 163 отраслей

Мировой бизнес зависит от природы гораздо больше, чем можно было предположить, и, соответственно, в большей степени подвержен рискам, которые несет в себе ухудшение экологической ситуации. Об этом говорится в совместном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и консалтинговой компании PwC.

Умеренная или высокая зависимость от природных ресурсов отмечена в сферах, обеспечивающих создание более половины мирового ВВП - $44 трлн, свидетельствует анализ 163 отраслей экономики и соответствующих цепочек поставок.

Три сферы с самой высокой зависимостью от природы и ее ресурсов:

строительство (вклад в ВВП – $4 трлн);

сельское хозяйство ($2,5 трлн);

производство продуктов питания и напитков ($1,4 трлн).

Эти отрасли зависят либо напрямую от добычи природных ресурсов, в том числе, ресурсов лесов и океанов, либо от состояния экосистемы, например, здоровой почвы, чистой воды, стабильного климата.

Потенциальное ухудшение природных возможностей может серьезно подорвать указанные отрасли, отмечается в докладе.

Эксперты также выявили существенную скрытую зависимость многих отраслей от природы и ее ресурсов, проявляющуюся в их цепочках поставок, – это химическая промышленность, авиация и туризм, недвижимость, горнодобывающая промышленность, транспорт, розничная торговля и так далее. Такие отрасли также могут оказаться под угрозой больше, чем можно было предположить, говорится в докладе.

Степень влияния на глобальную добавленную стоимость различных природных факторов

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