"Лучше мы умрем дома". Жительница Ухани рассказала о ситуации в закрытом городе

Одна из жительниц заблокированного Уханя рассказала о тяжелой ситуации, которая сложилась в городе. Об этом она сообщила в интервью ВВС.

33-летняя домохозяйка Вэньцзюнь Ван осталась в городе вместе со своей семьей, когда город Ухань закрыли на карантин 23 января. С тех пор вирус заразил более 20 тыс. человек во всем мире, что привело к гибели как минимум 491 человека.

По словам Ван, с начала вспышки умер ее дядя, отец тяжело болен, а у матери и тети появились симптомы коронавируса. Компьютерная томография показала, что в их легких есть инфекция.

"Мой брат кашляет и у него начались проблемы с дыханием. У моего папы высокая температура и также проблемы с дыханием. Мы принесли ему домой кислородный аппарат, который поддерживает его 24 часа в день и 7 дней в неделю", – рассказала Ван.

Ван говорит, что ее отец принимает как китайские, так и западные лекарства, но лечится на дому. В больницу его не кладут, так как его случай не подтвержден из-за отсутствия комплектов для тестирования.

"Моя мама и тетя ходят в больницу каждый день в надежде найти кровать для моего отца, несмотря на их собственное состояние. Но ни в одной больнице нет мест", – добавила жительница Ухани.

В карантинных пунктах нет медперсонала

В Ухани развернуты карантинные пункты для размещения пациентов, у которых обнаружились незначительные симптомы или для тех, кто просто находится в инкубационном периоде.

"Пункты оснащены базовыми удобствами, но для сильно больных людей, таких как мой отец, места нет", – говорит Ван.

Она утверждает, что ее дядя фактически умер в одном из таких карантинных пунктов, так как в них не оказывают помощь тяжело больным. Ван рассказывает, что отец и ее дядя отправились в пункт, думая, что там построена больница, но она оказалась "отелем".

Ухань испытаывает острую нехватку врачей. Фото: Euronews.

"Там не было ни медсестер, ни врачей, ни обогревателей. Они пришли в пункт во второй половине дня, и персонал лишь подал им холодный ужин. Мой дядя был очень болен, с тяжелыми респираторными симптомами и к тому времени, начал терять сознание", – рассказывает Ван.

Он говорит, что ни один врач не пришел к ее дяде. Мужчина умер в своей палате к утру следующего дня.

"Я надеюсь, что мой отец сможет получить надлежащее лечение, но никто с нами не связывается и не помогает. Но общественные работники говорят, что у нас "нет шансом получить койку в больнице", – добавляет домохозяйка.

В новых больницах уже нет места

По словам Ван, строящиеся новые больницы предназначены для людей, которые уже находятся в других больницах, и со временем будут переведены в новые.

"Но не для таких людей как мы. Для нас нет мест в старых больницах, не говоря уже о новых", – говорит Ван.

В Ухани строятся новые больницы, но в них уже нет места. Фото: South China Morning Post

Она заявляет, что если следовать указаниям правительства, им нужно идти в карантинные пункты, но тогда "с нами случится тоже самое, что и с дядей".

"Так что лучше мы умрем дома", – подытожила Ван.

Домохозяйка из Ухани отмечает, что таких семей в городе много и все они сталкиваются с одинаковыми трудностями.

"Ресурсы ограничены, но количество зараженных огромное. Мы боимся, мы не знаем, что будет дальше", – говорит Ван.

Она признается, что если бы знала за ранее о закрытии города, то обязательно забрала бы свою семью, так как "здесь нет никакой помощи".

"Если бы мы были где-то в другом месте, у нас мог быть шанс. Я не знаю, насколько правильное решение приняли люди, решившие остаться дома, послушав правительство. Но я думаю, что смерть моего дяди ответила на этот вопрос", – заявила Ван.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.