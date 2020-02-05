Красный уровень опасности. В Новой Зеландии выпало более метра осадков

В Новой Зеландии впервые в истории страны был объявлен красный уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает The Guardian.

Несколькими днями ранее в страну пришли обильные ливни, которые размыли дороги и отрезали от внешнего мира многие населенные пункты на острове Южный. Также вчера, 4 февраля, спасатели эвакуировали 2 тыс. человек.

Наводнение на плоские сельскохозяйственные равнины в Саутленде, самой южной части острова, пришло после того, как в другой части региона Фьордленд выпало более метра дождя. Оттуда спасатели эвакуировали большую группу туристов, которая оказалась в бедственном положении.

"Разница между оранжевым и красным уровнем опасности заключается в воздействии на людей. Сейчас мы видим размытые дороги, людей в изоляции. Существует реальный риск для сообществ, учитывая влияние погоды на дорожную сеть", – заявил представитель новозеландского метеорологического центра MetService Льюис Феррис.

В Саутленде фермеры пытаются загнать свой скот на возвышенности с помощью водных мотоциклов и каяков.

"Будут потери имущества. Даже учитывая предварительное оповещение им просто некуда идти", – говорит чиновник по гражданской обороне Невилл Кук.

В поселке Матаура паводковые воды постепенно приближаются к бумажной фабрике, где хранится химическое вещество, вступающее в реакцию с водой. Оно выделяет газообразный аммиак, который вреден для людей и окружающей среды.

Также в среду, 5 февраля, полиция провела эвакуацию в затопленном регионе, включая города Матаура и Уинден и большую часть города Гор. Жителям Гора, которые живут на возвышенности, разрешили остаться, но предупредили о возможном отключении электричества и водоснабжения.

В метеорологической станции говорят, что за последние дни выпало в четыре раза больше осадков, чем обычно в это время года. Например, 4 февраля в Горе выпало более 70 мм осадков.

Чиновники Саутленда призывают местных жителей эвакуироваться, так как реки вышли из берегов и опасность еще не миновала.

"Не дайте чистому небу себя одурачить, последствия значительны, и люди не должны успокаиваться", – говорят в управлении по чрезвычайным ситуациям в Саутленде.

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