СМИ: 20 украинцев находятся на борту лайнера, отправленного в Японии на карантин из-за коронавируса
Всего на борту 3711 пассажиров и членов экипажа из 56 стран. Сейчас Diamond Princess стоит на двухнедельном карантине в японской Йокогаме. Об этом пишет Radio Svoboda.
Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер там и находится. Зараженных отправили в госпиталь. Коронавирус был выявлен у троих японцев, одного туриста из Гонконга, двух австралийцев, одного американца и члена экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было не было серьезных симптомов. Остальных пассажиров попросили не покидать свои каюты. Еду им доставляют прямо в комнаты.
Всего в мире число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло более 24 тысяч. Около 500 человек умерли.
Как ранее писал Фокус:
- Пассажиры Diamond Princess, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.
- Шесть тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа круизного лайнер Costa Smeralda находились на карантине под надзором полиции, пока супружеская пара китайцев проходила проверку на коронавирус. Costa Smeralda (Коста Смеральда) стояла в порту Чивитавеккья неподалеку от Рима. Позже заболевание не подтвердилось.