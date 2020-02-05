СМИ: 20 украинцев находятся на борту лайнера, отправленного в Японии на карантин из-за коронавируса

Всего на борту 3711 пассажиров и членов экипажа из 56 стран. Сейчас Diamond Princess стоит на двухнедельном карантине в японской Йокогаме. Об этом пишет Radio Svoboda.

Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер там и находится. Зараженных отправили в госпиталь. Коронавирус был выявлен у троих японцев, одного туриста из Гонконга, двух австралийцев, одного американца и члена экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было не было серьезных симптомов. Остальных пассажиров попросили не покидать свои каюты. Еду им доставляют прямо в комнаты.

Всего в мире число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло более 24 тысяч. Около 500 человек умерли.

Как ранее писал Фокус:

Пассажиры Diamond Princess, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.