Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии, диагностировали коронавирус еще у 41-го человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Общее количество инфицированных на лайнере достигла 61 человека.

Протестировано на коронавирус уже 273 человека, по последним тестам в 61 человека на борту диагностирован вирус. Всех, у кого тест положительный, доставят в больницы, передает The Washington Post.

Это: 28 граждан из Японии, 11 – из США, 7 – из Австралии, 7 – из Канады, 3 – из Гонконга, по 1 – из Аргентины, Великобритании, Новой Зеландии и Тайваня, а также 1 член экипажа – филиппинец.

В Минздраве напомнили, что на борту лайнера находится 25 граждан Украины.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

Как ранее писал Фокус:

Пассажиры, которые остались на борту, сообщают, что питание стало скудным и еду доставляют прямо в каюты, что на девятипалубном лайнере занимает много времени. От это страдают в первую очередь инсулинозависимые диабетики, которых немало на борту.