Белый дом намерен отстранить от должности ключевого свидетеля в деле по импичменту

В Белом доме собираются отстранить от должности сотрудника службы национальной безопасности, одного из ключевых свидетелей в деле по импичменту Трампа подполковника Александра Виндмана. Об этом сообщает HuffPost.

Виндман лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, и засвидетельствовал в Конгрессе, что обнародованная стенограмма разговора была неполной.

По информации издания, Белый дом, скорее всего, в пятницу проинформирует Виндмана, о том, что он покидает должность в Совете национальной безопасности и переходит на новое место службы в Пентагоне.

Как сообщает Bloomberg, такой шаг со стороны администрации Трампа свидетельствует о том, что после оправдательного вердикта в Сенате в Белом доме собираются избавиться от сотрудников, которые не проявили лояльности к президенту.

Издание также отмечает, что после оправдания Трампа у Белого дома развязаны руки, чтобы принять ответные меры против лиц, которые поддерживали обвинения, выдвинутые против президента.

По словам человека, близкого к команде юристов Виндмана, ему еще не сообщили о каких-либо изменениях в его статусе, и он планирует появляться на работе, пока его не уволят.

Официально полномочия Виндмана в Совете национальной безопасности истекают в июле, однако он уже сказал старшим офицерам, что планирует покинуть свой пост раньше.

Уход Виндмана может вызвать возражения со стороны демократов и, возможно, некоторых республиканцев. Эти опасения могут усилиться, если администрация Трампа поступит также с другими правительственными чиновниками.

Министр обороны США Марк Эспер в ноябре заявил, что Виндман не будет подвергаться никакому наказанию со стороны Пентагона за его показания в Конгрессе в деле по импичменту.

Подполковник армии США Александ Виндман является потомком украино-американских иммигрантов. После ранения в Ираке он получил награду "Пурпурное сердце" .

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.