В авиакатастрофе погиб депутат российской Госдумы, голосовавший за оккупацию Крыма

При крушении вертолета в России погиб депутат Государственной думы, мультимиллиардер Айрат Хайруллин, который в марте 2014 года поддержал оккупацию Крыма. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По информации издания, помимо Хайруллина на борту были еще два человека, в том числе пилот. По имеющимся данным, они остались живы. Их госпитализировали с различными травмами.

Гибель Хайруллина подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Как сообщил Интерфакс, вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс", упал в районе города Лаишево в Татарстане.

В Росавиации заявили, что возможной причиной крушения стали плохие погодные условия.

Некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что речь может идти о личном вертолете Хайруллина, хотя в декларации депутата этого указано не было.

Айрату Хайруллину было 49 лет. Он был депутатом Госдумы от Татарстана с 2003 года. Депутат был совладельцем "Эдельвейс групп" и "Красный восток - Агро". Последняя была одним из спонсоров партии "Единая Россия". В 2005 году Forbes включил Хайруллина в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России. Тогда он занял в рейтинге 46-место, его состояние на тот момент журнал оценил в 600 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября 2019 года в результате крушения вертолета в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.