В Таиланде силовики штурмовали ТЦ, в котором укрылся террорист. Число жертв возросло (обновляется)

На востоке Таиланда в городе Накхонратчасима (провинция Корат) солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра. Количество жертв возросло до 20 человек.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Еще по меньшей мере 21 человек удерживается в заложниках. Местные СМИ сообщают о 31 раненом.

Sky News пишет, что силовики уже провели штурм ТЦ. В ответ они получили автоматную очередь со стороны преступника.

После штурма солдат выстрелил в газовый баллон, в здании возник пожар.

На место прибыли войска спецназначения. Также они привезли под торговый центр маму нападавшего, которая попробует убедить своего сына сдаться силовикам.

Ранее сообщалось, что нападавший мужчина транслировал свои действия в Facebook. Спустя некоторое время его страница была заблокирована.

Также известно, что военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. Перед стрельбой в городе он расстрелял двух своих сослуживцев.

Как ранее сообщал Фокус:

15 марта в новозеландском городке Крайстчерч террорист Брентон Таррант устроил массовый расстрел в двух мечетях. Погибли 50 человек.

Позже число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 51.