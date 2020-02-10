Польша намерена изменить миграционную политику, она затронет интересы украинцев

Заместитель директора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник сообщил о намерении польского правительства на протяжении полугода утвердить принципы новой миграционной политики. Эти изменения могут напрямую коснуться работающих в Польше украинцев.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, новая миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

"Первой основой является защита польского рынка труда, ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников", – сказал Пшевозьник, добавив, что в Польше уровень безработицы составляет 5,2%.

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Вторая основа, по его словам, – взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях, третья – циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

"Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше – только ограниченные", – отметил польский чиновник.

Он также объяснил, что при условии получения иностранцами документов на постоянное жительство в Польше, трудоустройство на длительный срок для них не будет проблемой.

Четвертая основа – заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в Мазовецком воеводстве, административным центром которого является Варшава. Ранее там трудоустраивались 70% украинских заробитчан. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских работников.

Пшевозьник добавил, что по расчетам министерства, которое он представляет, в стране сейчас находятся от 800 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов из Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение 2019 года заробитчане перечислили в Украину около 12 млрд долларов.

В Польше работают более миллиона трудовых мигрантов, а из Украины – почти 900 тысяч.