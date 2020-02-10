Польша намерена изменить миграционную политику, она затронет интересы украинцев

Мир
Новая миграционная политика страны будет базироваться на четырех основах

Заместитель директора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник сообщил о намерении польского правительства на протяжении полугода утвердить принципы новой миграционной политики. Эти изменения могут напрямую коснуться работающих в Польше украинцев.

 Об этом сообщает Укринформ.

По его словам,  новая миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

"Первой основой является защита польского рынка труда, ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников",  – сказал Пшевозьник, добавив, что в Польше уровень безработицы составляет 5,2%.

Вторая основа, по его словам,  – взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях, третья  – циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

"Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше  – только ограниченные",  – отметил польский чиновник.

Он также объяснил, что при условии получения иностранцами документов на постоянное жительство в Польше, трудоустройство на длительный срок для них не будет проблемой.

Четвертая основа  – заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в Мазовецком воеводстве, административным центром которого является  Варшава. Ранее там трудоустраивались 70% украинских заробитчан. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских работников.

Пшевозьник добавил, что по расчетам министерства, которое он представляет, в стране сейчас находятся от 800 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов из Украины.

Как ранее сообщал Фокус: