Принцесса на карантине. Как живут пассажиры на закрытом из-за коронавируса лайнере

Лайнер Diamond Princess совершал 14-дневный круиз с заходом в порты Японии, Китая и Вьетнама. 20 января корабль вышел из порта города Иокогама. Путешествие должно было закончиться там же 4 февраля. Но незадолго до окончания круиза у 80-летнего пассажира лайнера, сошедшего на берег в Гонконге, обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

С 4 февраля лайнер поставили на двухнедельный карантин в порту Иокогамы. На тот момент на борту находилось 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Среди них – 25 украинцев, все они члены экипажа.

Лайнер Diamond Princess в порту Иокогама / Фото: Kyodo News

В первую очередь японский Минздрав проверил 439 человек, которые контактировали с первым заболевшим. По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины. Сейчас они госпитализированы в больницу. Под наблюдением медиков они будут находиться не менее 14 дней.

Состояние первого заболевшего украинца оценивают, как удовлетворительное, видимых симптомов вируса у него не наблюдается. О состоянии второго нашего соотечественника информации пока не поступало.

Сейчас японские медики приступили ко второму этапу проверки. Для анализов отбираются образцы у пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с нововыявленными зараженными. Сутауацию осложняет тот факт, что почти половина из всех пассажиров – люди старше 70 лет, то есть относятся к наиболее уязвимой категории.

Опустевший круизный лайнер. Фото: Twitter/@daxa_tw

Пока судно находится на карантине пассажиров попросили не покидать свои каюты. Члены экипажа разносят по каютам еду и сменную постель . Но теперь все бытовые проблемы пассажири должны решать самостоятельно. Сгладить вынужденное ожидание должны настольные игры, телевидение и Интернет. Но пассажиры жалуются, что все равно находятся в информационном вакууме.

Так, 60-летний пассажир рассказал японскому агентству NHK, что информацию о распространении вируса на корабле узнает из Интернета и не уверен, что карантин закончится, как было обещано, 19 февраля.

По словам других пассажиров, условия на корабле быстро ухудшаются, члены экипажа не могут убирать каюты, также у многих пассажиров нет доступа к компьютеру.

"Сообщения о том, что на корабле все в порядке далеки от реальности. Консультационные услуги доступны только на английском языке. На ужин подают стейк, который большинство пожилых людей не могут съесть. Ситуация плохая", – заявил представитель пассажиров Тадаши Чида.

Еще одной серьезной проблемой является то, что у многих пожилых путешественников заканчиваются личные лекарства. 70-летний рассказал заявил, что он уже израсходовал все таблетки от кровяного давления и холестерина еще несколько дней назад.

"Я принимаю два вида лекарств, иначе не могу заснуть", – заявил пассажир.

Пассажиры вывешивают из окон самодельные плакаты с просьбой помочь с лекарствами / t.me/rian_ru

В воскресенье, 9 февраля, на лайнер были доставлены 600 упаковок лекарств с конкретными инструкциями по их распределению среди пассажиров. Но в Минздраве Японии говорят, что доставка не покроет нужды всех людей на борту, поэтому ведомство работает над дополнительными поставками.

На данный момент с корабля были госпитализированы 8 человек по причинам, которые не были связаны с коронавирусом.

Пассажирам выдают градусники для измерения температуры тела. Фото: Twitter/@yardley_wong

В это же время, один из пассажиров – американец, студент магистратуры в Тяньцзине Спенсер Ференбахер сообщил CNN, что в общем ситуация на борту вполне терпима. По его словам, экипаж оказывает необходимую поддержку, регулярно подает еду и напитки, также доступ в Интернет на корабле сделали бесплатным.

Ференбахер рассказал, что в четверг, завтрак состоял из двух варенных яиц, фруктов, йогурта, кекса и круассана, апельсинового сока и кофе. На обед подавали салат с копченой индейкой, поджаренными на гриле креветками или тофу с овощами.

Обед на корабле для одного пассажира. Фото: Twitter/@daxa_tw

Другие пассажиры также активно делятся в соцсетях фотографиями своих завтраков, обедов и ужинов.

Фото: twitter.com/mjswhitebread

Фото: twitter.com/coco12013yn

Американец также сообщил, что на третий день карантина, капитан корабля ввел новые правила, которые позволяют пассажирам подышать свежим воздухом. Людям разрешается провести вне кают около 1,5 часа, но они должны ходить в масках и не подходить друг другу ближе чем на метр.