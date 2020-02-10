Конкуренты обвинили Google в недобросовестности, – Financial Times

Мир
Google делает собственные информационные подборки более заметными в общих результатах поиска

 

34 компании подали жалобу в Еврокомиссию на Google, обвиняя ее в недобросовестном продвижении собственных продуктов, сообщила газета Financial Times. Речь идет о поиске предложений, связанных с туризмом: аренда жилья и авто, бронирование отелей, хостелов и т. д. Среди подписантов письма такие сервисы, как HomeToGo, TripAdvisor, Expedia и eDreams.

В их заявлении говорится, что Google выдает собственные информационные подборки по туристическим запросам пользователей в специальном окне, которое выделяется среди остальных результатов поиска. "Это позволяет сервису Google получать больше внимания пользователей и кликов, чем любому другому конкурирующему сервису, даже если тот предоставляет более релевантную информацию по поисковому запросу", считают заявители.

Напомним, что Google уже несколько раз была оштрафована европейским регулятором за нарушение антимонопольного законодательства на общую сумму 8,2 млрд евро. А на следующей неделе состоится рассмотрение ее апелляции на штраф в 2,4 млрд евро, назначенный еще в 2017 году за манипулирование результатами поиска. Речь шла о том, что Google предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам.

Как ранее сообщал Фокус: