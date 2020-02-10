Конкуренты обвинили Google в недобросовестности, – Financial Times

34 компании подали жалобу в Еврокомиссию на Google, обвиняя ее в недобросовестном продвижении собственных продуктов, сообщила газета Financial Times. Речь идет о поиске предложений, связанных с туризмом: аренда жилья и авто, бронирование отелей, хостелов и т. д. Среди подписантов письма такие сервисы, как HomeToGo, TripAdvisor, Expedia и eDreams.

В их заявлении говорится, что Google выдает собственные информационные подборки по туристическим запросам пользователей в специальном окне, которое выделяется среди остальных результатов поиска. "Это позволяет сервису Google получать больше внимания пользователей и кликов, чем любому другому конкурирующему сервису, даже если тот предоставляет более релевантную информацию по поисковому запросу", считают заявители.

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Напомним, что Google уже несколько раз была оштрафована европейским регулятором за нарушение антимонопольного законодательства на общую сумму 8,2 млрд евро. А на следующей неделе состоится рассмотрение ее апелляции на штраф в 2,4 млрд евро, назначенный еще в 2017 году за манипулирование результатами поиска. Речь шла о том, что Google предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам.

Как ранее сообщал Фокус: