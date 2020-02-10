Конкуренты обвинили Google в недобросовестности, – Financial Times
34 компании подали жалобу в Еврокомиссию на Google, обвиняя ее в недобросовестном продвижении собственных продуктов, сообщила газета Financial Times. Речь идет о поиске предложений, связанных с туризмом: аренда жилья и авто, бронирование отелей, хостелов и т. д. Среди подписантов письма такие сервисы, как HomeToGo, TripAdvisor, Expedia и eDreams.
В их заявлении говорится, что Google выдает собственные информационные подборки по туристическим запросам пользователей в специальном окне, которое выделяется среди остальных результатов поиска. "Это позволяет сервису Google получать больше внимания пользователей и кликов, чем любому другому конкурирующему сервису, даже если тот предоставляет более релевантную информацию по поисковому запросу", считают заявители.
Напомним, что Google уже несколько раз была оштрафована европейским регулятором за нарушение антимонопольного законодательства на общую сумму 8,2 млрд евро. А на следующей неделе состоится рассмотрение ее апелляции на штраф в 2,4 млрд евро, назначенный еще в 2017 году за манипулирование результатами поиска. Речь шла о том, что Google предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Французская антимонопольная служба оштрафовала Google на 150 млн евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке рекламы.
- Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве. Работать он будет на базе компании CloudSimple.
- В начале декабря в отношении Google начато антимонопольное расследование в Евросоюзе. Его объектом стали методы, которые компания использует для сбора информации.
- В сентябре генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует инвестировать 3 млрд евро в расширение своих дата-центров по всей Европе в течение следующих 2 лет.