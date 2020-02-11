"Хорошо, что я не в прямом эфире": российскую телеведущую рассмешили социальные выплаты

Телеведущая ГТРК "Камчатка" (камчатский филиал ВГТРК) не смогла сдержать смех во время записи репортажа о повышении социальных выплат федеральным льготникам. Инцидент произошел, когда она озвучила размеры индексации социальных услуг, входящей в состав ежегодной денежной выплаты.

Студийную запись опубликовал телеканал 360.

Размер индексации льготникам составил более 1,5 тыс. руб. Из этой суммы 900 руб. можно направить на лекарства, 137 руб. – на путевку в санаторий, а оставшиеся средства – на международный проезд к месту отдыха.

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"Хорошо, что я не в прямом эфире… Вы это читали? 137 – это на путевку в санаторий, а оставшиеся – на международный проезд к месту отдыха и обратно. Понимаете?", – сказала телеведущая и разразилась смехом.

Руководство ГТРК "Камчатка" уже провело с ней беседу, но еще не приняло решения по поводу мер наказания.

"Мы общались уже с ней и со всеми, кто причастен к этому. Просто беседа", – сказал директор камчатского филиала ГТРК Алексей Костылев .

"Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные, и будут какие-то наказания", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Казахский телеведущий стал звездой сети благодаря упражнениям для дикции, которые он произносил перед выходом в прямой эфир.