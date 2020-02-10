Крымскотатарский телеканал ATR перестал получать деньги из госбюджета
2020-02-10 18:00:53
Финансирования из госбюджета заблокировано
Крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировке счетов и финансирования из госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
"Первому крымскотатарскому телеканалу ATR заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году", – сказано в сообщении.
Телеканал сообщает, что в 2019 году государство перечислило на счет 15 млн грн господдержки 28 декабря – "когда все банки были закрыты и никаких действий нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству".
В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий, который начнет вещание 15 февраля. Он будет вещать на украинском и русском языках. Позже, начало вещания телеканала перенесли на 1 марта.
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет развлекательно-информационный канал. По его данным, организовать доставку телесигнал до 80% жителей оккупированных территорий можно за три месяца.