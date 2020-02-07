Министр рассказал, когда будет запущен телеканал для ОРДЛО

В ближайшее время будет утверждено название телеканала

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что телеканал для временно оккупированных территорий начнет свою работу 1 марта.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами", – заявил министр.

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По его словам, в ближайшее время будет утверждено название телеканала, а также уже объявлен конкурс на должность руководителя.

Как ранее сообщал Фокус: