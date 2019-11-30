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Двуязычный телеканал специально для Донбасса запустят в феврале, – Бородянский

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Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

Вещание телеканала будет происходить лишь на территории Донбасса

Двуязычный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса запустят в феврале 2020 года.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, пишет Зеркало недели.

По его словам, новый канал создается на базе телеканала UATV, а новосозданный канал станет двуязычным: вещание будет на украинском и русском языках.

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При этом, вещание телеканала будет происходить лишь на территории Донбасса.

"Наша задача – сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой", – сказал Бородянский.

По его словам, главная задача нового канала – донести правдивую информацию.

Как ранее сообщал Фокус: