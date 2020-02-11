Главные угрозы — Китай и Россия. Администрация Трампа обновила стратегию контрразведки

Администрация президента США Дональда Трампа выпустила новую Национальную стратегию контрразведки, которая призывает к "общесоциальному подходу" в борьбе с угрозами со стороны РФ, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран. Об этом сообщает пресс-служба Директора Национальной разведки США.

"Страна сталкивается с растущим числом угроз внешней разведки со стороны противников, которые используют все более изощренные методы, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам. Россия остается значительной разведывательной угрозой для интересов США, применяя агрессивные действия для подстрекательства и обострения напряженности и нестабильности в Соединенных Штатах, включая вмешательство в безопасность наших выборов. Более мощный и осмелевший Китай все больше заявляет о себе, похищая наши технологии и интеллектуальную собственность, стремясь ослабить экономическое и военное превосходство США", – заявил Трамп, анонсируя новую стратегию.

Новая стратегия США была опубликована на фоне заявления генпрокурора США Уильяма Барра, который сообщил, что были выдвинуты обвинения против китайских военных хакеров, причастных ко взлому данных Equifax. В результате взлома, была украдена информация почти у половины населения США. Барр назвал инцидент лишь одним примером "жадного аппетита Китая к личным данным американцев".

Также на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что "русские продолжают предпринимать злонамеренные усилия по оказанию иностранного влияния", используя дезинформацию в соцсетях, спонсируемые государством СМИ.

"Число действующих лиц, нацеленных на США, растет. Среди других противников государства находится Куба, Иран, Северная Корея, негосударственные субъекты, такие как "Хезболла", ИГИЛ и Аль-Каида. Так имеются транснациональные преступные организации и идеологически мотивированные организации, как "хактивисты". Утечки и общественные организации также представляют значительную угрозу", – заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина, представив 11-страничный проект по нацбезопасности.

Он добавил, что "иностранный граждане, не имеющие официальных связей с иностранными спецслужбами, также крадут конфиденциальный данные и интеллектуальную собственность".

Новая стратегия сосредоточена на пяти основных направлениях: защита критической инфраструктуры США, снижение угроз цепочкам поставок США, противодействие эксплуатации экономики страны при помощи корпоративного шпионажа и кражи коммерческих тайн, а также защита США от злонамеренного иностранного влияния и защита от кибератак, хакеров.

В стратегии на 2020-2022 годы отмечается, что "противодействие широкому кругу угроз и информирование общественности является основным обязательством всего правительства США", но правительство "не сможет решить эту проблему в одиночку".

"Потребуется содействие со стороны всего общества, которое будет опираться не только на скоординированные действия федеральных, штатных, местных и других органов власти, но также на поддержку со стороны союзников и партнеров, частного сектора, а также активное участие информированной общественности", – говорится в стратегии разведывательного сообщества.

В докладе говорится, что угрозы со стороны иностранных разведслужб "становятся все более сложными, разнообразными и наносят ущерб интересам США", используя "инновационные комбинации традиционного шпионажа, экономического шпионажа, цепочек поставок и кибер-операций".

По мнению Эванина, США необходимо больше всего, беспокоиться о Китае.

"Помните, что у Си Цзиньпина есть одна цель: быть глобальным лидером в геополитическом, военном и экономическом отношении, и он и его Коммунистическая партия не остановятся ни перед чем", – добавил Эванина.

Также генпрокурор Барр на прошлой неделе заявил, что Китай "превратился в главного геополитического противника США".

Эванина отдельно отметил, что частный сектор США должен активизировать свою деятельность и взять на себя ответственность за защиту своих систем и конфиденциальных данных от иностранного шпионажа.

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