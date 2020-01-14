Хакеры из РФ атаковали Burisma и "Квартала 95": искали компромат на Байдена и переписку Баканова

Попытки взлома начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа

Американская фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине в Калифорнии, обнаружила хакерские атаки со стороны России на сервера украинской газовой компании Burisma, а также студиии "Квартал 95".

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

На данный момент неизвестно, что именно искали хакеры, однако проанализировав их шаги и масштабы атак, эксперты утверждают, что хакеры могли искать компромат на экс-президента США Джо Байдена, который является одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах.

В фирме Area 1 заявляют, что тактика хакеров похожа на атаки по взлому серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, за которые американские спецслужбы возлагают ответственность на Россию.

В правлении компании Burisma состоял Хантер Байден – сын Джозефа Байдена, который по словам людей близких к Трампу, замешан в коррупционной состовляющей деятельности Burisma.

Издание отмечает, что попытки со стороны России дискредитировать Байдена показывают, что эк-президент США является реальной силой, которая может победить Трампа на выборах, и именно этого опасается российская сторона.

Атака на "Квартал 95", по данным издания, очевидно, была направлена на то, чтобы раздобыть электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, которого президент Владимир Зеленский назначил председателем СБУ.

На данный момент ни Burisma, ни российское правительство не ответили на запрос NYT о комментарии.

Как ранее сообщал Фокус:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хакеры пытались взломать сайт Зеленского и банковскую систему. По его словам за месяц были отбиты 11 кибератак.

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.