"Беспокоюсь, как за мужа": Кравец рассказала, почему изменился Зеленский (видео)

Кравец отметила, что с началом войны в Украине изменились голос и внешний вид Владимира Зеленского, что свидетельствует о большой эмоциональной нагрузке. Актриса также подчеркнула, что она видит эти изменения и поддерживает своего друга.

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Бывшая участница "Квартал 95" Елена Кравец переживает за своего близкого товарища Владимира Зеленского и замечает в нем все больше изменений. Об этом актриса рассказала в интервью для YouTube-канала "У ліжку".

По словам Кравец, она переживает за своего экс-коллегу и друга так же, как волновалась бы за собственного мужа.

"Беспокоюсь почти так же, как за мужа Тот факт, что мы сейчас меньше видимся, – он накладывает отпечаток. Точнее, не меньше видимся, а мы вообще не видимся", — сказала актриса.

Елена Кравец также добавила, что с началом полномасштабной войны в Украине Владимир Зеленский очень изменился. И в первую очередь перемены коснулись голоса и внешнего вида. По ним видно, что президент Украины испытывает большие эмоциональные нагрузки.

"Я вижу какие-либо незначительные изменения в голосе, во внешнем виде, я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать", — отметила звезда.

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Кроме того Кравец во время интервью припомнила крайнюю дату, когда общалась с Зеленским. Это было 6 февраля, когда Елена в мессенджере попросила Владимира передать поздравления по поводу дня рождения его супруге. Тогда Зеленский написал в ответ короткое сообщение, в котором заверил актрису, что передаст все пожелания имениннице.

Напомним, в начале февраля Елена Кравец рассказала, как Елену Зеленскую изменила война. Первой леди Украины пришлось не только принять решение мужа остаться в воюющей стране, но и научиться говорить об эмоционально тяжелых событиях войны в мировом пространстве.

А в конце января мы писали, какие вещи носит Владимир Зеленский во время войны. Одежда с патриотической тематикой, которую надевает глава государства, моментально становится популярной.