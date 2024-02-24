Не улыбается и стал жестче: как изменился Владимир Зеленский за два года войны (фото)

За два года войны Владимир Зеленский изменил как стиль одежды, так и манеру общения. Близкое окружение и иностранные журналисты, которые общались с лидером Украины, отмечают, что он стал более решительным и жестким.

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Президент Украины Владимир Зеленский по свидетельству как ближайшего окружения, так и интервьюеров, разговаривавших с ним, очень изменился за два года полномасштабной войны с Россией. Фокус собрал фотографии украинского лидера и рассказы общавшихся с главой государства людей в подтвержденье этого.

До 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский отдавал предпочтение деловому стилю в одежде. Президента часто видели в черных деловых костюмах, белых рубашках и классических галстуках. В то время лидер Украины предпочитал также гладко бриться. На многих из сделанных в то время фото Зеленский улыбался.

С 2019 по 2022 года Владимира Зеленского очень часто видели в деловых костюмах

23 февраля 2022 года президента Украины в последний раз видели в деловом костюме. Тогда Владимир Зеленский в этом образе встречался с лидерами Польши и Литвы. Уже в то время на лице главы государства видна озабоченность.

Владимир Зеленский с президентами Литвы и Польши 23 февраля 2022 года Фото: Офис президента

Начиная с 24 февраля, украинцы и весь мир будут видеть Владимира Зеленского в необычном для него до это времени образе. Президент сменил дорогие костюмы на одежду в стиле милитари: его повседневные образы включают спортивные штаны цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I’M UKRAINIAN. В таких патриотических вещах он записывает ежедневные обращения к соотечественникам, встречается с иностранными делегациями, приезжает на передовые позиции на фронте.

Несколько раз он появлялся на публике в футболках брендов 5.11, Hallyard, Combat, M-Tac, также его видели в футболках с эмблемой Нацгвардии Украины и принтом и принтом UA30. В гардеробе Зеленского имеются футболки с гербом Украины. Их создала луцкий дизайнер Катерина Ковальчук.

Имидж президента Украины изменился с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Фото: Офис президента

К слову, о том, как изменился с началом войны лидер Украины, написал в своей книге журналист Time Саймон Шустер. На ее страницах он вспоминает, что на экстренном саммите европейских лидеров 24 февраля 2022 года, к которым присоединился Зеленский, он был "бледен и устал, со щетиной и "не очень верил в то, что союзники его спасут, и это сказывалось".

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 24 февраля 2022 года Фото: Скриншот

По словам Шустера, война сменила украинского президента — "но не всегда к лучшему".

"Наибольшие изменения произошли в первые месяцы российского вторжения., уверенный, мстительный, неполитический, смелый вплоть до безрассудства и безжалостности к стоящим на его пути, он устремлял гнев и стойкость своего народа и целеустремленно выражал это миру", — отметил журналист.

О том, что украинский президент изменился в свое время говорил и психотерапевт Олег Чабан.

"Два разных лица… Не потому, что он зарос, потому что появилась часть военной униформы. Просто другое выражение лица", — отметил он.

Изменения в образе и характере Владимира Зеленского за два года войны отмечают и специалисты в сфере психологии Фото: Скриншот

Сам Владимир Зеленский тоже отмечает, что бесповоротно изменился. Когда журналист Саймон Шустер спросил о переменах президента, тот ответил, что сильно состарился и не будет человеком, которым был до войны.

"Несколько его советников говорили мне, что он не улыбается и не шутит. У него осталось чувство юмора, но он стал более жестким в общении", — отметил медийщик в своей книге, посвященной президенту.

А вот Елена Зеленская считает, что война кардинально не изменила ее мужа. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram/

"Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать". Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас", — написала первая леди Украины.

Напомним, в начале февраля Елена Кравец рассказала, как Елену Зеленскую изменила война. Первой леди Украины пришлось не только принять решение мужа остаться в воюющей стране, но и научиться говорить об эмоционально тяжелых событиях войны в мировом пространстве.

А в конце января мы писали, какие вещи носит Владимир Зеленский во время войны. Одежда с патриотической тематикой, которую надевает глава государства, моментально становится популярной.