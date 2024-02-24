Не усміхається і став жорсткішим: як змінився Володимир Зеленський за два роки війни (фото)

За два роки війни Володимир Зеленський змінив як стиль одягу, так і манеру спілкування. Близьке оточення та іноземні журналісти, які спілкувалися з лідером України, зазначають, що він став більш рішучим і жорстким.

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Президент України Володимир Зеленський за свідченням як найближчого оточення, так і інтерв'юерів, які розмовляли з ним, дуже змінився за два роки повномасштабної війни з Росією. Фокус зібрав фотографії українського лідера і розповіді людей, які спілкувалися з главою держави, на підтвердження цього.

До 24 лютого 2022 року Володимир Зеленський віддавав перевагу діловому стилю в одязі. Президента часто бачили в чорних ділових костюмах, білих сорочках і класичних краватках. У той час лідер України вважав за краще також гладко голитися. На багатьох зі зроблених у той час фото Зеленський посміхався.

З 2019 до 2022 року Володимира Зеленського дуже часто бачили в ділових костюмах

23 лютого 2022 року президента України востаннє бачили в діловому костюмі. Тоді Володимир Зеленський у цьому образі зустрічався з лідерами Польщі та Литви. Уже в той час на обличчі глави держави видно стурбованість.

Володимир Зеленський із президентами Литви та Польщі 23 лютого 2022 року Фото: Офіс президента

Починаючи з 24 лютого, українці та весь світ бачитимуть Володимира Зеленського в незвичному для нього до цього часу образі. Президент змінив дорогі костюми на одяг у стилі мілітарі: його повсякденні образи включають спортивні штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом і худі з написом I'M UKRAINIAN. У таких патріотичних речах він записує щоденні звернення до співвітчизників, зустрічається з іноземними делегаціями, приїжджає на передові позиції на фронті.

Кілька разів він з'являвся на публіці у футболках брендів 5.11, Hallyard, Combat, M-Tac, також його бачили у футболках з емблемою Нацгвардії України та принтом і принтом UA30. У гардеробі Зеленського є футболки з гербом України. Їх створила луцька дизайнерка Катерина Ковальчук.

Імідж президента України змінився з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Фото: Офіс президента

До слова, про те, як змінився з початком війни лідер України, написав у своїй книзі журналіст Time Саймон Шустер. На її сторінках він згадує, що на екстреному саміті європейських лідерів 24 лютого 2022 року, до яких долучився Зеленський, він був "блідий і втомлений, зі щетиною і "не дуже вірив у те, що союзники його врятують, і це давалося взнаки".

Володимир Зеленський під час звернення до українців 24 лютого 2022 року Фото: Скриншот

За словами Шустера, війна змінила українського президента — "але не завжди на краще".

"Найбільші зміни відбулися в перші місяці російського вторгнення..., упевнений, мстивий, неполітичний, сміливий аж до нерозсудливості та безжалісності до тих, хто стоїть на його шляху, він спрямовував гнів і стійкість свого народу і цілеспрямовано висловлював це світові", — зазначив журналіст.

Про те, що український президент змінився, свого часу говорив і психотерапевт Олег Чабан.

"Два різні обличчя... Не тому, що він заріс, тому що з'явилася частина військової уніформи. Просто інший вираз обличчя", — зазначив він.

Зміни в образі та характері Володимира Зеленського за два роки війни відзначають і фахівці у сфері психології Фото: Скриншот

Сам Володимир Зеленський теж зазначає, що безповоротно змінився. Коли журналіст Саймон Шустер запитав про зміни президента, той відповів, що сильно постарів і не буде людиною, якою був до війни.

"Кілька його радників говорили мені, що він не посміхається і не жартує. У нього залишилося почуття гумору, але він став більш жорстким у спілкуванні", — зазначив медійник у своїй книжці, присвяченій президенту.

А от Олена Зеленська вважає, що війна кардинально не змінила її чоловіка. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram/

"Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: "Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять". Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше посміхаєшся зараз", — написала перша леді України.

Нагадаємо, на початку лютого Олена Кравець розповіла, як Олену Зеленську змінила війна. Першій леді України довелося не тільки прийняти рішення чоловіка залишитися в країні, що воює, а й навчитися говорити про емоційно важкі події війни у світовому просторі.

А наприкінці січня ми писали, які речі носить Володимир Зеленський під час війни. Одяг із патріотичною тематикою, який одягає глава держави, моментально стає популярним.