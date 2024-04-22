"Турбуюся, як за чоловіка": Кравець розповіла, чому змінився Зеленський (відео)

Кравець зазначила, що з початком війни в Україні змінилися голос і зовнішній вигляд Володимира Зеленського, що свідчить про велике емоційне навантаження. Акторка також підкреслила, що вона бачить ці зміни та підтримує свого друга.

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Колишня учасниця "Квартал 95" Олена Кравець переживає за свого близького товариша Володимира Зеленського і помічає в ньому все більше змін. Про це актриса розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "У ліжку".

За словами Кравець, вона переживає за свого ексколегу і друга так само, як хвилювалася б за власного чоловіка.

"Турбуюся майже так само, як за чоловіка Той факт, що ми зараз менше бачимося, — він накладає відбиток. Точніше, не менше бачимося, а ми взагалі не бачимося", — сказала актриса.

Олена Кравець також додала, що з початком повномасштабної війни в Україні Володимир Зеленський дуже змінився. І насамперед зміни торкнулися голосу і зовнішнього вигляду. За ними видно, що президент України відчуває великі емоційні навантаження.

"Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, у зовнішньому вигляді, я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати", — зазначила зірка.

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Крім того, Кравець під час інтерв'ю пригадала крайню дату, коли спілкувалася із Зеленським. Це було 6 лютого, коли Олена в месенджері попросила Володимира передати привітання з приводу дня народження його дружині. Тоді Зеленський написав у відповідь коротке повідомлення, в якому запевнив акторку, що передасть усі побажання іменинниці.

Нагадаємо, на початку лютого Олена Кравець розповіла, як Олену Зеленську змінила війна. Першій леді України довелося не тільки прийняти рішення чоловіка залишитися в країні, що воює, а й навчитися говорити про емоційно важкі події війни у світовому просторі.

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