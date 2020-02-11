"Польша для поляков": в Торуне жестоко избили иностранцев

Полицейские города Торунь (Польша) объявили в розыск семерых мужчин, которые в прошлые выходные избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает Polsat News.

Сотрудники полиции обнародовали снимки пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве", – сообщил представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.

В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е...ть украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

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