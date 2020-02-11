"Польша для поляков": в Торуне жестоко избили иностранцев
Полицейские города Торунь (Польша) объявили в розыск семерых мужчин, которые в прошлые выходные избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.
Об этом сообщает Polsat News.
Сотрудники полиции обнародовали снимки пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.
"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве", – сообщил представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.
В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.
Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е...ть украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Польше осудили пятерых мужчин к лишению свободы на срок от шести до десяти месяцев за драку с украинскими учениками.
- Во Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца, оскорбляя его по национальному признаку, и скрылись.
- В селе Глоскув около Варшавы группа неизвестных жестоко избила битами троих украинцев.