Коби Брайанта с дочерью тайно похоронили на прошлой неделе

Легендарный баскетболист НБА Коби Брайант и его дочь Джиана, которые погибли в авиакатастрофе в январе, были тайно похоронены на прошлой неделе в калифорнийском городке Корона Дель Мар.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Сообщается, что церемония прощания состоялась 7 февраля. Она держалась в секрете по настоянию вдовы Брайанта Ванессы.

Публичная церемония прощания тоже состоится. Она пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе, на домашней арене баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Коби Брайант выступал в течение всей своей 20-летней карьеры.

Символическая дата прощания, 24 февраля, была намеренно выбрана семьей Брайанта, так как он выступал под №24, а его дочь Джиана под №2.

Как ранее писал Фокус:

Коби летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.