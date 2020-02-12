Коби Брайанта с дочерью тайно похоронили на прошлой неделе
Легендарный баскетболист НБА Коби Брайант и его дочь Джиана, которые погибли в авиакатастрофе в январе, были тайно похоронены на прошлой неделе в калифорнийском городке Корона Дель Мар.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Сообщается, что церемония прощания состоялась 7 февраля. Она держалась в секрете по настоянию вдовы Брайанта Ванессы.
Публичная церемония прощания тоже состоится. Она пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе, на домашней арене баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Коби Брайант выступал в течение всей своей 20-летней карьеры.
Символическая дата прощания, 24 февраля, была намеренно выбрана семьей Брайанта, так как он выступал под №24, а его дочь Джиана под №2.
Как ранее писал Фокус:
- Коби летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.
- На борту вертолета Sikorsky S-76, которым летел баскетболист Коби Брайант, кроме изветного спортсмена было еще восемь человек. Погибли 13-летняя дочь Коби Джианна, а также бейсбольный тренер Кэри Атобелли с женой и дочкой.