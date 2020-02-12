С лайнера Diamond Princess, зараженного коронавирусом, снимут карантин через неделю, – СМИ

На круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить карантин в среду, 19 февраля.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным СМИ, это следует из сообщения оператора круизной компании Princess Cruises.

Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

На борту находятся семь фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств туристам.

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа, оба сейчас в госпитале и чувствуют себя хорошо.