С лайнера Diamond Princess, зараженного коронавирусом, снимут карантин через неделю, – СМИ

Мир
Общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек

На круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить карантин в среду, 19 февраля.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным СМИ, это следует из сообщения оператора круизной компании Princess Cruises.

Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

На борту находятся семь фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств туристам.

Как ранее писал Фокус: