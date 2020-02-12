В Китае создали тест-систему для выявления коронавируса размером с компьютерную мышь

Ученые из Тяньцзиньского университета, что в Китае, разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом.

Об этом сообщает Синьхуа.

Сообщается, что устройство может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.

Система похожа на компьютерную мышь. Он внутренне интегрирован с модулем точного обнаружения и имеет точность обнаружения, эквивалентную точности больших лабораторных приборов. Это может быстро проверить кровь из пальца человека и определить, есть ли у человека инфекция.

Результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.

"Эта система может применяться в больницах и позволяет избежать перекрестного заражения, вызванного централизованным обследованием", – сказал Ду Канг, исследователь команды и врач Школы точного приборостроения и оптоэлектроники.

Как ранее сообщал Фокус: