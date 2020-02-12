В Китае создали тест-систему для выявления коронавируса размером с компьютерную мышь
Ученые из Тяньцзиньского университета, что в Китае, разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом.
Об этом сообщает Синьхуа.
Сообщается, что устройство может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.
Система похожа на компьютерную мышь. Он внутренне интегрирован с модулем точного обнаружения и имеет точность обнаружения, эквивалентную точности больших лабораторных приборов. Это может быстро проверить кровь из пальца человека и определить, есть ли у человека инфекция.
Результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.
"Эта система может применяться в больницах и позволяет избежать перекрестного заражения, вызванного централизованным обследованием", – сказал Ду Канг, исследователь команды и врач Школы точного приборостроения и оптоэлектроники.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.