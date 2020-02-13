Airbus в 2019 году получил 1,4 млрд евро убытка, несмотря на рост продаж

Европейский авиастроительный концерн Airbus закончил прошлый год с убытком 1,4 млрд евро (против чистой прибыли 3,1 млрд евро годом ранее). В то же время операционная прибыль выросла за год на 19%, до 6,95 млрд евро, а выручка увеличилась на 11%, до 70,4 млрд евро. Об этом говорится в годовом отчете.

Убыток главным образом связан со штрафом, которые должен выплатить концерн, и с проблемами с военно-транспортным самолетом A400M.

Что касается штрафа – власти США, Великобритании и Франции несколько лет вели расследование в отношении Airbus, который обвиняли в даче взяток должностным лицам для заключения контрактов. Теперь концерн договорился с властями этих стран о выплате штрафа в размере 3,6 млрд евро.

Проблемы с A400M продолжаются не первый год — компании неоднократно приходилось вносить изменения в его конструкцию, общий перерасход средств по программе достиг 10 млрд евро, из которых 1,2 млрд евро пришлись на прошлый год.

Поставки коммерческих самолетов Airbus выросли в 2019 году на 8%, до 863 единиц. По прогнозам, в нынешнем году поставки должны вырасти на 2%. Такой незначительный рост, по мнению компании, не окажет негативного влияния на прибыль благодаря росту поставок самолетов с более высокой маржой. В результате ожидается, что операционная прибыль в 2020 году 7,5 млрд евро.

В конце января за прошлый год отчитался основной конкурент Airbus – американский Boeing. Его годовой убыток составил $636 млн и был связан с проблемами модели 737 MAX, эксплуатация которой до сих пор не возобновлена.

Boeing не получил ни одного заказа в январе. Заказчикам поставлено 13 самолетов. При этом у Airbus в январе заказали 274 коммерческих самолета. У него это самый крупный заказ за последние 15 лет.

В 2019 году Boeing поставил только 345 самолетов.

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