Стратегическое партнерство Boeing и Embraer практически состоялось – Бразилия одобрила сделку
2020-01-28 22:38:39
Компании намерены вместе продвигать новый транспортный самолет С-390
Еврокомиссия остается теперь последней инстанцией, которая должна одобрить сделку о слиянии компаний Boeing и Embraer, чтобы ее можно было считать состоявшейся. Об этом говорится в пресс-релизе Boeing.
В Бразилии местный антимонопольный орган – Административный совет по экономической защите (CADE) дал добро на слияние. Ранее сделка получила одобрение в США, Китае, Японии, ЮАР, Черногории, Колумбии и Кении.
Запланированное стратегическое партнерство включает в себя два совместных предприятия. Для создания первого (Boeing Brasil – Commercial) Boeing выкупит у Embraer за $4,2 млрд 80% бизнеса в области услуг и производства пассажирских лайнеров. Изначально власти Бразилии выступали против этой сделки, поскольку Embraer занимается также производством военных самолетов и оборонной техники. Однако недавно президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство не станет налагать вето на сделку.
Второе СП будет создано с нуля. Оно займется продвижением и развитием рынков многоцелевого транспортного самолета C-390 Millennium (Boeing Embraer – Defense), в котором Embraer будет принадлежать 51%, а Boeing – 49%.
Embraer C-390 Millenium
Как ранее сообщал Фокус:
- Проблемы Boeing отнимут 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
- Совокупный размер компенсаций, которые концерн Boeing будет вынужден выплатить авиакомпаниям за привязанные к земле самолеты 737 МАХ, может превысить $8 млрд.
- 8 января 2020 года акции Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке из-за катастрофы украинского Boeing 737. Сама же компания в Twitter написала о том, что держит тесную связь с МАУ и поддерживает их "в это трудное время".