Стоящие на земле Boeing 737 MAX принесут их владельцам не менее $8 млрд компенсаций
2020-01-13 15:37:27
Общие расходы компании, связанные с МАХ-кризисом, могут превысить $10 млрд
Совокупный размер компенсаций, которые концерн Boeing будет вынужден выплатить авиакомпаниям за привязанные к земле самолеты 737 МАХ, может превысить $8 млрд. Об этом сообщила The Times со ссылкой на подсчеты авиационных аналитиков. И эта сумма растет примерно на $1 млрд с каждым месяцем простоя.
На сегодняшний день в парках авиакомпаний по всему миру находятся 371 Boeing 737 MАХ, и все они не могут подниматься в воздух из-за запрета различных авиационных властей на его эксплуатацию. Ограничения были введены после двух авиакатастроф, случившихся осенью 2018 года и весной 2019 года, причиной которых стали конструктивные недостатки самолета. Кроме того, авиакомпании ожидают поставки еще 394 самолетов этой модели.
Boeing заложила в свой бюджет $4,9 млрд на компенсации. Компания исходила из того, что 737 MАХ возобновит полеты в конце 2019 – начале 2020-х. Однако пока Управление гражданской авиации США не готово выдать соответствующее разрешение. Поэтому и новые самолеты не могут быть поставлены раньше осени.
Общие расходы Boeing, связанные с кризисом вокруг 737 MAX, учитывая, что компании предстоит еще урегулировать иски родственников жертв двух авиакатастроф, будут не меньше $10 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Проблемы Boeing отнимут 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
- 8 января 2020 года акции Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке из-за катастрофы украинского Boeing 737. Сама же компания в Twitter написала о том, что держит тесную связь с МАУ и поддерживает их "в это трудное время".
- 10 марта 2019 года потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
- После катастрофы в Эфиопии более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратили полеты. В частности, временные запреты на их использование ввели Евросоюз, Эфиопия, Китай, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур и другие страны.
- Украинская Госавиаслужба также запретила эксплуатацию Boeing 737 MAX.