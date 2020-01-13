Стоящие на земле Boeing 737 MAX принесут их владельцам не менее $8 млрд компенсаций

Общие расходы компании, связанные с МАХ-кризисом, могут превысить $10 млрд

Совокупный размер компенсаций, которые концерн Boeing будет вынужден выплатить авиакомпаниям за привязанные к земле самолеты 737 МАХ, может превысить $8 млрд. Об этом сообщила The Times со ссылкой на подсчеты авиационных аналитиков. И эта сумма растет примерно на $1 млрд с каждым месяцем простоя.

На сегодняшний день в парках авиакомпаний по всему миру находятся 371 Boeing 737 MАХ, и все они не могут подниматься в воздух из-за запрета различных авиационных властей на его эксплуатацию. Ограничения были введены после двух авиакатастроф, случившихся осенью 2018 года и весной 2019 года, причиной которых стали конструктивные недостатки самолета. Кроме того, авиакомпании ожидают поставки еще 394 самолетов этой модели.

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Boeing заложила в свой бюджет $4,9 млрд на компенсации. Компания исходила из того, что 737 MАХ возобновит полеты в конце 2019 – начале 2020-х. Однако пока Управление гражданской авиации США не готово выдать соответствующее разрешение. Поэтому и новые самолеты не могут быть поставлены раньше осени.

Общие расходы Boeing, связанные с кризисом вокруг 737 MAX, учитывая, что компании предстоит еще урегулировать иски родственников жертв двух авиакатастроф, будут не меньше $10 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: